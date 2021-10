Paolo Conte, dal 12 novembre esce box Live at Venaria Reale

ROMA, 06 OTT - Il concerto di Paolo Conte nel cuore della Reggia di Venaria Reale, prodotto da Milo Fantini e Rita Allevato (che ne cura anche la direzione artistica) per Concerto Srl e trasmesso in esclusiva streaming su ItsART il 30 settembre, rivivrà in una speciale edizione limitata. Il 12 novembre esce infatti "Live at Venaria Reale" (Concerto srl / Platinum srl / BMG Rights Management Italy srl) in un Box Limited Edition e doppio Lp. Un album ricco di preziosi contenuti: doppio vinile, cd, vinile 7'', che contiene l'inedito El Greco e il brano A Minestrina feat. Mina, una copia dello spartito di Via con me e una stampa originale dell'artista numerata e autografata. Durante lo spettacolo, lo charme e l'inconfondibile timbro vocale di Conte sono stati accompagnati da un ensemble orchestrale di undici musicisti d'eccezione: Nunzio Barbieri (Chitarre), Lucio Caliendo (Oboe, Fagotto), Claudio Chiara (Sax Contralto, Flauto, Fisarmonica, Tastiere), Daniele Dall'Omo (Chitarre), Daniele Di Gregorio (Batteria, Percussioni, Marimba), Luca Enipeo (Chitarre), Francesca Gosio (Violoncello), Massimo Pitzianti (Fisarmonica, Bandoneon, Sax Baritono, Piano, Tastiere), Piergiorgio Rosso (Violino), Pierre Steve Jino Touche (Contrabbasso), Luca Velotti (Sax Soprano, Sax Tenore, Flauto, Clarinetto). Nella tracklist sono contenuti, oltre all'inedito El Greco, anche i brani più amati del cantautore: "Hemingway", "Sotto le stelle del jazz", "Come Di", "Alle prese con una verde milonga", "Aguaplano", "Max", "Gioco d'azzardo", "Dancing", "Madeleine", "Genova per noi", "Via con me", "Reveries", "Gli impermeabili", "Le chic et le charm", in cui sfilano amori finiti, nostalgie e atmosfere esotiche. Paolo Conte è attualmente in tour. Questi gli appuntamenti attesi per il prossimo anno: 25 marzo Padova, 23 aprile Sanremo, 7 maggio Zurigo, 16 e 17 maggio Milano, 26 giugno Lucca. (ANSA).