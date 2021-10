Draghi, crisi? Salvini dice di no, lo vedrò a giorni

BRDO, 06 OTT - "Ieri o l'altro ieri ho detto chiedete a Salvini. Oggi lui ha parlato e ha detto che la partecipazione al governo non è in discussione: ci vedremo nei prossimi giorni". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia rispondendo alla domanda se il governo rischi una crisi. (ANSA).