Fisco:Letta, azione Salvini influenzata da smacco elettorale

ROMA, 06 OTT - "L'impressione è che l'azione di Salvini in queste ore sia profondamente influenzata dallo smacco elettorale pesante, rispetto al quale mi sembra di poter dire che c'è in parte il tentativo di coprirlo subito con qualcos'altro e in parte un tentativo di cambiare". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato a Radio Immagina. (ANSA).