Salvini, riforma catasto è patrimoniale, Parlamento la cancelli

ROMA, 06 OTT - "Contiamo che il Parlamento, che può intervenire, modifichi questi passaggi e tolga qualsiasi ipotesi di riforma del catasto e di patrimoniale sulla casa dalla delega fiscale". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando ai cronisti fuori dal Senato, sottolineando che si tratta di "una patrimoniale su un bene già tassato". "Non firmo - ha ribadito - un assegno in bianco e non mi basta che il ministro dell'Economia mi dica che gli aumenti saranno dal 2026". (ANSA).