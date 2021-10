Energia: Orban, caro-prezzi colpa anche di Ue e Green Deal

BRUXELLES, 06 OTT - "La Ue deve cambiare la sua politica perché l'aumento dei prezzi" dell'energia "è almeno in parte colpa della Commissione europea. Il nuovo regolamento del Green Deal è una tassa indiretta per i proprietari di case e auto, è inaccettabile". Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, al suo arrivo a Brdo, in Slovenia, per la seconda giornata di lavori del summit Ue-Balcani occidentali. "Dobbiamo cambiare alcuni regolamenti altrimenti tutti ne soffriranno", ha sottolineato Orban, aggiungendo che l'Ungheria è protetta grazie a "un sistema di price cap", ma "il problema" resta "il nuovo regolamento del Green Deal". (ANSA).