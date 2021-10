Scuola, ordinanza per evitare quarantene in Valle d'Aosta

AOSTA, 06 OTT - La Valle d'Aosta sta per adottare un'ordinanza regionale che "permetterà di ridurre al minimo o di azzerare i periodi di quarantena nelle scuole, attraverso un monitoraggio capillare e screening continui". Lo ha annunciato il presidente della Regione Erik Lavevaz durante il Consiglio Valle. "L'obiettivo comune - ha spiegato Lavevaz - è quello di tutelare al massimo la didattica in presenza, per tornare a garantire pienamente l'importanza sia educativa sia formativa della scuola. I confronti tra le diverse strutture regionali, con l'Assessore Luciano Caveri e la Sovrintendente Marina Fey, e dei referenti sanitari hanno permesso di arrivare a redigere un nuovo protocollo sperimentale". (ANSA).