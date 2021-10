Gentiloni, per Patto Ue valuteremo crisi e implicazioni

LUSSEMBURGO, 05 OTT - "La Commissione europea adotterà il 19 ottobre una comunicazione che valuterà l'impatto della crisi e le sue implicazioni per la revisione della governance economica", ossia le regole del Patto di stabilità e di crescita. Lo ha annunciato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin. "L'obiettivo è di raggiungere un consenso sulla via da seguire in tempo per il 2023", ha aggiunto. (ANSA).