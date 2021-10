14enne talento della matematica frequenta già l'università

PISA, 05 OTT - Ha un talento fuori dal comune per la matematica e dopo aver concluso un ciclo di scuola superiore in Gran Bretagna, a soli 14 anni si è già potuto iscrivere all'università di Pisa. Così uno studente romano, Lorenzo, che si è appena immatricolato nell'ateneo toscano. Si è potuto iscrivere nonostante la giovanissima età, spiegano dall'università di Pisa, perché ha "completato gli studi di scuola secondaria e ha già frequentato il primo anno del corso di laurea in Matematica all'Università di Göttingen in Germania". (ANSA).