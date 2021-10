In Consiglio Liguria debutta 'in anticipo' obbligo Green pass

GENOVA, 05 OTT - Debutta, per i politici, l'obbligo di Green pass al Consiglio regionale della Liguria. Eletti e componenti della giunta per entrare nell'aula consiliare devono mostrare il certificato. L'obbligo entra così in vigore 10 giorni prima rispetto a quanto per accedere agli ambienti di lavoro. Una decisione presa dall'ufficio di presidenza dell'assemblea dopo aver sentito informalmente tutti i capigruppo dei partiti politici. "Senza entrare nel merito del provvedimento sul Green pass su cui si può discutere, visto che per i cittadini non ci sono deroghe, non ci devono essere soprattutto per i politici - spiega il presidente dell'assemblea, il leghista Gianmarco Medusei - visto che qualcuno aveva sostenuto che in Parlamento o in altri Consigli regionali in nome della rappresentanza elettiva tutti avrebbero diritto di entrare senza il green pass. Per me i politici devono dare l'esempio ai cittadini". Da parte dei politici non c'è stata alcuna contestazione. Il Consiglio regionale della Liguria ha predisposto un accesso all'aula per i politici dove il personale dell'assemblea che prende già le auto certificazioni covid da oggi controllerà anche la certificazione verde. Quanti sono gli eletti non vaccinati in Liguria? "A me non risultano consiglieri non vaccinati, - dice Medusei - ma l'importante è che abbiano il green pass con tampone o vaccino". (ANSA).