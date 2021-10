Covid: 93 nuovi positivi in Alto Adige

BOLZANO, 05 OTT - Altri 93 casi di positività al Covid-19 sonbo stati accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore. In particolare, 43 sono stati rilevati sulla base di 990 tamponi pcr (271 dei quali nuovi test) e 50 sulla base di 7.601 test antigenici. Mentre non vengono segnalati nuovi decessi provocati dall'infezione, diminuisce il numero totale dei pazienti Covid-19 ricoverati, che sono 33, ma aumenta di uno quello dei pazienti assistiti in terapia intensiva che ora sono 6. Nei normali reparti ospedalieri vengono curati 27 pazienti (4 in meno). Inoltre, sono sempre 3 i pazienti in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.798 (5 in meno), mentre i guariti totali sono 77.112 (107 in più). (ANSA).