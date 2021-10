Unicredit: accelera in Borsa (+2%) dopo avvio in rialzo

MILANO, 05 OTT - Accelera Unicredit in Piazza Affari dopo un avvio in rialzo. Il titolo di Piazza Gae Aulenti sale del 2,1% a 11,58 euro nei primi minuti di contrattazioni, seguita da Mps (+1,56% a 1,1 euro), Intesa (+1,22% a 2,45 euro), Bper (+1,04% a 1,98 euro), Banco Bpm (+0,94% a 2,69 euro). Stabile a 103,1 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo dei titoli decennali in calo di 1,5 punti allo 0,813%. (ANSA).