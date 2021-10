A Trieste Dipiazza avanti ma si decide a ballottaggi

TRIESTE, 04 OTT - A Trieste, se i numeri saranno confermati, sarà ballottaggio tra il candidato del centrodestra Roberto Dipiazza e il candidato del centrosinistra Francesco Russo. Con un vantaggio di oltre dieci punti, "sarò difficile da raggiungere", ha commentato il sindaco uscente, parlando di "un bellissimo risultato". Un dato vero, ma se dall'altro lato si formasse una coalizione di più realtà, la partita potrebbe essere ancora aperta. 'Adesso Trieste' si riunirà domani per decidere. Occorrerà vedere poi le scelte del M5S e così dei vari cespugli. Russo, comunque, è sembrato soddisfatto e ha annunciato che "lavoreremo per una grande coalizione". Dipiazza e Russo in serata si sono incontrati nei pressi del municipio e tra i due c'è stato un primo botta e risposta: il sindaco uscente ha affermato di non aver mai detto di poter vincere al primo turno, ma Russo non ci sta e davanti alla stampa chiede il fact checking. Poi la stretta di mano. Diversa la situazione a Pordenone: Alessandro Ciriani, sostenuto dal centrodestra unito, vanta il 60% dei consensi circa. (ANSA).