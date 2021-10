ANSA-WAM, nuovo accordo di collaborazione internazionale

ROMA, 04 OTT - Un nuovo accordo internazionale va a incrementare il portafoglio di collaborazioni strategiche dell'Agenzia ANSA: WAM, l'Agenzia di informazione ufficiale degli Emirati Arabi e la prima agenzia italiana hanno firmato un accordo di partnership che prevede lo scambio dei rispettivi contenuti informativi in lingua inglese. Si arricchisce quindi per gli abbonati delle due Agenzie l'offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo prevede infatti la disponibilità reciproca dei notiziari e la creazione di spazi dedicati alle notizie dagli Emirati - sul sito www.ansa.it - e dall'Italia sul sito www.wam.ae. WAM e ANSA potranno inoltre sviluppare offerte commerciali congiunte ai propri clienti - media, istituzioni e aziende - dei due Paesi. L'accordo si affianca alle numerose e importanti partnership internazionali attivate da ANSA con le principali agenzie internazionali, tra le quali AFP (Francia), DPA (Germania), EFE (Spagna) e molte altre. L'intesa è stata siglata il 30 settembre a Dubai dall'Amministratore Delegato ANSA, Stefano De Alessandri, che ha detto: "Il rafforzamento della nostra collaborazione con l'agenzia WAM costituisce un importante ulteriore consolidamento della nostra presenza sul mercato internazionale in un'area geografica strategica di particolare rilievo anche in considerazione dell'avvio dell'Expo Dubai 2020. L'accordo costituisce allo stesso tempo un importante valore aggiunto per i nostri abbonati che dispongono oggi di un'offerta informativa ancora più completa e capillare". Mohammed Jalal Al Rayssi, Direttore Generale WAM, ha sottolineato l'importanza dell'accordo con ANSA per lo scambio di notizie e per accelerare il trasferimento di conoscenze tra i media di entrambi i Paesi. "WAM ha ampliato la portata dei suoi servizi informativi negli ultimi anni e ora trasmette in 19 lingue per promuovere ulteriormente il messaggio degli Emirati Arabi Uniti e mantenere la sua peculiare posizione globale come modello internazionale di convivenza", ha detto Al Rayssi. "L'accordo tra WAM e ANSA trae maggior valore dal fatto che coincide con il lancio di Expo 2020 Dubai, mega evento che stabilirà una nuova fase di proficua collaborazione tra i partecipanti". (ANSA).