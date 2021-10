Crollo affluenza a Comunali, è record negativo

ROMA, 04 OTT - Crolla l'affluenza alle Comunali. Il dato dei votanti si attesta al 54,69% al primo turno delle amministrative segnando un record negativo per quanto riguarda la partecipazione: in pratica un elettore su due non si è recato alle urne. Dal 2010 ad oggi la minore affluenza si era registrata in precedenza nel 2017 (1.004 i Comuni al voto) con il 60,07%. Lo scorso anno (764 comuni) l'affluenza era stata del 65,62%; nel 2019 (3.685 comuni) del 67,68%. Nella tornata di cinque anni fa aveva votato il 61,52% degli aventi diritto. (ANSA).