Conte, per il M5s è il momento della semina

ROMA, 04 OTT - "L'avevo detto, ci avrei messo la faccia e ce la metto, questo è il tempo della semina per il M5s, siamo appena partiti con il nuovo corso, si è insediato appena prima che si depositassero liste, il nuovo corso non ha potuto dispiegare appieno le sue potenzialità. I risultati confermano l'enorme potenzialità del nuovo corso e la prospettiva seria di lavorare con le forze progressiste". È il primo commento sul voto per le amministrative del leader del M5s, Giuseppe Conte, al Tg1. (ANSA).