Comunali: Salvini, nessuno usi voto per abbattere governo

ROMA, 04 OTT - "Oggi votavano gli italiani per eleggere i sindaci: se qualcuno usa il voto per abbattere il governo di unità nazionale si sbaglia di grosso. Noi qua stiamo e qua rimaniamo. Non mi appassiona il dibattito sulla legge elettorale, ma quello sul lavoro, tasse e futuro del Paese". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su Rai 1. (ANSA).