ROMA, 04 OTT - Domani il Consiglio dei ministri esaminerà la delega fiscale. Lo si apprende da fonti governative, secondo le quali subito dopo la cabina di regia convocata alle 14, il premier porterà il provvedimento in Cdm. In serata Mario Draghi sarà in Slovenia per il Consiglio europeo informale. (ANSA).