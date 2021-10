Elezioni: Comunali in Toscana, affluenza in calo al 59%

FIRENZE, 04 OTT - Affluenza in calo Toscana per le Comunali, nei 31 municipi dove si rinnovano sindaci e consigli comunali. Alle ore 15, alla chiusura delle urne, ha votato il 59%(media nazionale 63,38%). In Toscana si tratta di una percentuale sugli aventi diritto al voto che appare in calo rispetto alle precedenti consultazioni negli stessi Comuni (65,01%). (ANSA).