Proiezioni Swg-La7: a Trieste Dipiazza tra il 42,4-46,4%

ROMA, 04 OTT - Se i dati fossero confermati anche a Trieste si andrà al ballottaggio per la carica di sindaco: in base alla prima proiezione Swg per La7, il candidato Roberto Dipiazza (centrodestra) e sindaco uscente della città, si attesta intorno ad una forchetta che va dal 42,4% al 46,4%, seguito da Francesco Russo (centrosinistra) con il 30.1-34.1%. (ANSA).