Per exit Lepore verso la vittoria al primo turno a Bologna

ROMA, 04 OTT - Il candidato del centrosinistra, Matteo Lepore, verso la vittoria a Bologna al primo turno con una percentuale che oscilla tra il 61% e il 65%: è la fotografia che emerge dagli exit poll alla chiusura delle urne per le amministrative. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, Lepore raggiunge una forchetta del 61-65%. seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con il 26,5-30,5%. Percentuali non lontane anche secondo il primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, che vede Lepore attestarsi fra il 59 e il 63% mentre Battistini si colloca tra il 31 e il 35%. Simili i dati anche in base al primo Intention Tecné per Mediaset dove Lepore sta oltre il 60% (61-65%) seguito da Fabio Battistini (29-33%). (ANSA).