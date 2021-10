Comunali: per exit a Roma ballottaggio Michetti-Gualtieri

ROMA, 04 OTT - Se i risultati degli exit fossero confermati a Roma andrebbero al ballottaggio per la carica di sindaco il candidato del centrodestra Michetti (27-31%) e il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri (26,5-30,5%) . Calenda risulterebbe votato quando la sindaca uscente Raggi con percentuali che oscillano tra il 16,5% e il 20,5%. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Roma il candidato Enrico Michetti (centrodestra) raggiunge una forchetta del 27-31% seguito da Roberto Gualtieri (centrosinistra) con il 26,5-30,5%. Seguono Carlo Calenda e Virginia Raggi, tutti e due con una forchetta 16,5-20,5%. Secondo i dati invece del primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, alle comunali a Roma il candidato Roberto Gualtieri raggiunge una forchetta del 26-30%, seguito da Enrico Michetti con il 24-28%. Seguono Carlo Calenda e Virginia Raggi (M5s), entrambi con il 18-22%. I dati del primo Intention Tecné per Mediaset danno il candidato del centrodestra con una forchetta del 27-31%, il candidato del centrosinistra tra il 27 e il 31%. Calenda si attesterebbe tra il 17e il 21% e Virginia Raggi tra il 16 e il 20%. (ANSA).