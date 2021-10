Comunali: in Calabria al voto 82 enti, c'è Cosenza

CATANZARO, 03 OTT - Sono 82 i comuni calabresi chiamati al voto oggi e domani per l'elezione del sindaco e del rinnovo dei Consigli comunali. L'unico capoluogo di provincia interessato dalla consultazione è Cosenza. Quelli superiori ai 15 mila abitanti sono 3: oltre alla stessa Cosenza, Siderno e Lamezia Terme. In quest'ultimo comune, però, si vota solo in 4 sezioni (2, 44, 73 e 78) dopo che il Tar della Calabria ha disposto l'annullamento e la rinnovazione delle operazioni elettorali avvenute nel 2019, con conseguente annullamento della proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e alle cariche di consiglieri comunali. Gli aventi diritto al voto per le comunali in Calabria sono 308.149 su una popolazione di 374.764 abitanti che potranno. Le sezioni aperte sono 403. (ANSA).