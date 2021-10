Temporali nella notte a Genova, caduti 175 mm pioggia in 6 ore

GENOVA, 03 OTT - Temporali nella notte a Genova, dove sta ancora piovendo con insistenza, hanno causato l'allagamento di alcuni sottopassi e strade. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale. Disavventura per un automobilista a Multedo: rimasto bloccato in un sottopasso è stato soccorso dai vigili del fuoco e messo in salvo. I temporali sono stati localizzati ed hanno interessato solo alcuni quartieri della città: Pegli, Foce, alture del Righi e il vicino comune di Arenzano. La localizzazione dei temporali, che hanno interessato soprattutto la zona costiera, non ha creato problemi ai torrenti principali: non ci sono stati innalzamenti dei livelli. Il pluviometro della Fiumara in un'ora ha registrato 78 millimetri di pioggia e in 6 ore 175, quello del Righi 144 millimetri in 6 ore, fa sapere Arpal. In località Fontanafresca , nel Comune di Sori (Genova) la raffica di vento più forte: 75 km orari. Le piogge proseguiranno per tutta la giornata e domani il meteo è atteso in peggioramento. La Liguria è in pre - allerta e in giornata, se le previsioni saranno confermate sarà deciso il colore dell'allerta, arancione o rossa. Visto che il maltempo caratterizzerà la seconda giornata di consultazione elettorale in 52 Comuni, ieri la Regione e le prefetture avevano invitato i cittadini ad andare ai seggio nella giornata odierna (ANSA).