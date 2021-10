A fuoco il Ponte di Ferro a Roma, crolli di alcune parti

ROMA, 03 OTT - Un vasto rogo ha interessato il ponte dell'Industria - meglio conosciuto come Ponte di ferro - nel quartiere Ostiense a Roma, uno dei più frequentati dalla movida. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e al momento non sembrano essere coinvolte persone. Le fiamme, che poterebbero essere partite dalle baracche sotto il ponte, hanno coinvolto anche una condotta del gas. Alcune parti esterne sono crollate nel Tevere anche se la struttura comunque è restata in piedi. Le zone limitrofe a Ostiense sono rimaste senza luca, acqua e gas, mentre da domani si rischia il caos traffico, dato che il ponte collega due zone nevralgiche della città, cioè Ostiense e Marconi. La sindaca Virginia Raggi è arrivata sul posto. "Al momento quello che possiamo dire è che stringe il cuore vedere un pezzo di storia ridotto così - le sue parole -. Già domattina è stato convocato il comitato comunale per vedere i servizi, gas e luce. E poi bisogna vedere la stabilità strutturale. Dopo cercheremo di lavorare sulla riapertura della viabilità. Per ora l'importante è che non risultano persone ferite. Ci sono accertamenti in corso". (ANSA).