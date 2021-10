Fedez torna ospite in Rai, a Che tempo che fa

ROMA, 02 OTT - Dopo le polemiche scatenate dal suo intervento sul palco del concertone del Primo Maggio, le accuse di tentata censura alla Rai, le controaccuse e l'annuncio di querela per diffamazione da parte dell'azienda - una vicenda finita anche sui banchi della commissione di Vigilanza - Fedez torna ospite sugli schermi di Viale Mazzini, il 3 ottobre a Che tempo che fa su Rai3. A ufficializzare la sua presenza nello salotto di Fabio Fazio è la scaletta del programma di Rai3: una conferma della decisione dell'azienda di non procedere più in sede penale nei confronti dell'artista. Il commento di Fedez su Instagram non si è fatto attendere: in una serie di 'storie', riprendendo due articoli di stampa sulla vicenda, ha scritto 'Old but gold' e 'Ops', accompagnati da alcuni emoticon. Poi, ripostando un tweet che stigmatizzava "la merda nazionale ospite d'onore in Rai", ha chiosato: "Spero che domani mi presentino così. Adorerei troppo". Stando alla scaletta, domani Fedez sarà a Che tempo che fa con Achille Lauro e Orietta Berti per un'esibizione live sulle note del tormentone estivo 'Mille'. (ANSA).