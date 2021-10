Georgia: premier, arrestato l'ex presidente Saakashvili

MOSCA, 01 OTT - Il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili ha annunciato l'arresto dell'ex presidente Mikhail Saakashvili. Lo riporta la Tass. In precedenza l'ex presidente in esilio aveva reso noto di essere rientrato nel Paese. "Ho rischiato la mia vita e la mia libertà pur di tornare", aveva affermato lo stesso Saakashvili in un video pubblicato su Facebook. (ANSA).