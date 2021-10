Meloni a Fanpage, chiedo di vedere tutto il girato

ROMA, 01 OTT - "Chiedo ufficialmente a Fanpage di darmi il girato di questi tre anni: disponibili a prendere una decisione se ci sono responsabilità reali ma sono rigida e non me ne vogliate se non giudico i miei dirigenti sulla base di un filmato. Non ho problemi a rispondere, ma non chiedetemi di valutare un dirigente sulla base di un video montato da voi e curiosamente mandato in onda a due giorni dal voto". Così la leader di Fdi Giorgia Meloni sull'inchiesta pubblicata da Fanpage che coinvolge l'eurodeputato di Fdi Carlo Fidanza, su una lobby nera che sarebbe vicina al partito. "Ribadisco a nome di Fratelli d'Italia che nel nostro movimento non c'è alcun spazio per atteggiamenti ambigui sull'antisemitismo e sul razzismo, per il paranazismo da operetta o per rapporti con ambienti dai quali siamo distanti anni luce, né per atteggiamenti opachi sul piano dell'onestà". (ANSA).