Abbraccio Salvini-Meloni a Roma

ROMA, 01 OTT - Abbraccio e selfie tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni in favore di telecamere e fotografi prima della conferenza stampa congiunta alla periferia di Roma, a sostegno della candidatura di Enrico Michetti. Un modo per calmare le acque dopo i dissapori sorti ieri a Milano, dove i due si sono incrociati ma non incontrati, a causa di un ritardo aereo della leader di FdI. "C'è affetto politico, siamo destinati a governare assieme", dice il segretario leghista. (ANSA).