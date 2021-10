Scarlett Johansson, accordo con Disney su 'Black Widow'

ROMA, 01 OTT - Scarlett Johansson e la Disney hanno raggiunto un accordo nell'ambito della causa intentata dall'attrice al gigante dell'intrattenimento per la scelta di far uscire 'Black Widow' contemporaneamente in sala e sulla piattaforma streaming Disney+. Lo annuncia Variety. I termini dell'intesa non sono stati resi noti. Johansson aveva chiesto un risarcimento da 50 milioni di dollari per i mancati introiti del film. "Sono felice di aver risolto le nostre divergenze con Disney", ha commentato l'attrice. "Sono incredibilmente orgogliosa del lavoro che abbiamo svolto insieme nel corso degli anni e ho apprezzato molto il mio rapporto creativo con il team. Non vedo l'ora di continuare la nostra collaborazione in futuro". Le ha fatto eco Alan Bergman, presidente di Disney Studios Content: "Sono molto contento per l'accordo reciproco raggiunto con Scarlett Johansson riguardo a 'Black Widow'", ha detto in una nota. "Apprezziamo il suo contributo al Marvel Cinematic Universe e non vediamo l'ora di lavorare insieme su una serie di progetti imminenti, tra cui 'Tower of Terror'". (ANSA).