Anna Tatangelo, mi metto in gioco e mostro davvero me stessa

ROMA, 01 OTT - "Con la tv posso entrare nelle case di tanta gente, ed è bello mettersi in discussione anche mostrando il proprio lato personale, umano, perché poi il pubblico ti percepisce per come sei davvero": è un momento di grande fermento professionale e di nuove consapevolezze per Anna Tatangelo che, intervistata dall'ANSA, si definisce "emozionata e super felice" di essere protagonista del ritorno in tv di "Scene da un matrimonio", format storico in onda dal 2 ottobre su Canale 5 alle 14.10. Un programma interamente dedicato all'amore e al "giorno più bello", realizzato dalla casa di produzione Pesci Combattenti, che avrebbe dovuto occupare lo spazio pomeridiano della domenica (la rete ha invece confermato Amici, seguito da Verissimo) e che ora ha trovato collocazione nel primo pomeriggio del sabato: una sfida importante e impegnativa, vissuta dalla cantante e conduttrice senza ansia, ma "con una serenità data dal fatto che è un programma genuino, non paragonabile a nessun altro". "Non indosserò paillettes e tacchi, non sarò in uno studio ma in giro per l'Italia, i protagonisti saranno i futuri sposi, io sarò solo un'invitata che entra in punta di piedi", spiega. "Mi metto in gioco improvvisando senza avere un copione e con tutta la mia spontaneità, perché l'obiettivo è immedesimarmi per cogliere e raccontare le loro emozioni". Prendendo parte a ogni istante delle nozze Anna Tatangelo sarà una presenza discreta e partecipe accanto agli sposi. Nella prima puntata la conduttrice porterà i telespettatori a Castiglioncello per vivere insieme il matrimonio di Rosita e Riccardo, più volte rinviato per la pandemia e segnato dall'ansia per la salute dei nonni della sposa. "Sento la responsabilità di raccontare il Paese con i problemi che fanno parte della realtà, ma anche nella sua esigenza di continuare comunque a sognare", afferma Tatangelo, che prossimamente sempre su Canale 5 sarà impegnata anche con "All Together now". (ANSA).