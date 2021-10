Racket: aggredito davanti all'asilo della figlia, 2 fermi

NAPOLI, 01 OTT - Si sono resi protagonisti di un episodio particolarmente violento ai danni di un commerciante che si era rifiutato di pagare il pizzo, i fratelli Mariano e Alvino Frizziero, 41 e 38 anni, ieri sottoposti a fermo - emesso dalla DDA di Napoli - dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di San Paolo di Napoli. I due, secondo quanto accertato dagli inquirenti, appena qualche giorno fa (il 28 settembre scorso) hanno aggredito la loro vittima 'reticente' davanti all'asilo frequentato dalla figlia - in presenza di molti testimoni tra i quali i suoi familiari - per poi picchiarla con colpi di casco nel suo negozio per costringerlo a pagare. I due fermati sono ritenuti appartenenti al gruppo camorristico "Frizziero" che fa affari illeciti nella zona della Torretta e anche nel quartiere Fuorigrotta. (ANSA).