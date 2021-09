Iniziativa al quartiere Tamburi dove c'è dispersione scolastica

TARANTO, 30 SET - Settanta studenti della scuola media "Ugo De Carolis" del quartiere Tamburi di Taranto hanno provato l'emozione di osservare e studiare i delfini in mare, a bordo di un catamarano. L'esperienza è stata resta possibile dall'associazione Marco Motolese con il progetto "Per e con i giovani", sostenuto da Fondazione Banco di Napoli, che vede collaborare in partenariato la Jonian Dolphin Conservation, lo Studio Decsa, l'Istituto Comprensivo Statale "Vico-De Carolis-Deledda", il Club per l'Unesco di Taranto. Al centro dell'iniziativa c'è il mare visto sotto l'aspetto ambientale e quello culturale, che diventa protagonista di una serie di attività a favore di studenti di tutte le classi terze, di cui sette diversamente abili. Tra le problematiche del quartiere Tamburi viene segnalata anche la dispersione scolastica che il progetto "Per e con i giovani" intende contrastare mediante attività formative e laboratoriali sul mare. Gli studenti si sono imbarcati sul catamarano della Jonian Dolphin Conservation diventando così loro stessi "ricercatori scientifici". Nell'occasione Giovanna Lato, dirigente scolastica dell'I.C. "Vico-De Carolis-Deledda", ha sottolineato che "dopo un anno e mezzo di pandemia questo evento rappresenta per i nostri ragazzi la prima occasione di trascorrere insieme una giornata all'aria aperta, per questo sono stati tutti entusiasti dell'iniziativa. Questi studenti stanno approfondendo nelle lezioni di educazione civica proprio il tema dello sviluppo sostenibile e dell'ambiente, le stesse tematiche affrontante dal progetto". (ANSA).