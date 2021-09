James Bond, Daniel Craig sarà Macbeth a Broadway

NEW YORK, 29 SET - Smesso lo smoking di James Bond, Daniel Craig si prepara a un nuovo, impegnativo lavoro teatrale a Broadway: la star di cinque film della serie di 007 sarà Macbeth in una nuova edizione della tragedia di Shakespeare prodotta da Barbara Broccoli, la storica producer del franchise di 007. Il dramma a base di ambizione e sete di potere andrà in scena per 15 settimane al Lyceum Theater nella primavera 2022. Sam Gold ("A Doll's House, Part 2" e "Fun Home") sarà il regista. Accanto a Craig, l'attrice etiope-irlandese Ruth Negga avrà la parte di Lady Macbeth. Craig ha recitato a Broadway l'ultima volta nel 2013 in "Betrayal" con la moglie Rachel Weisz. L'ultimo 007 non è nuovo ai testi di Shakespeare avendo fatto un Otello accanto a David Oyelowo e con la regia dello stesso Gold. (ANSA).