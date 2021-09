Salute: il Senato aderisce alla Giornata del cuore

ROMA, 29 SET - Palazzo Madama sarà illuminato di rosso dal tramonto di oggi, 29 settembre, fino all'alba di domani. Un modo per sottolineare l'adesione del Senato alla Giornata mondiale del cuore e il patrocinio alla "Iniziativa per la prevenzione dello scompenso cardiaco e dell'insufficienza renale cronica". "La comunità internazionale e con essa l'attività delle Associazioni che rappresentate, hanno una funzione fondamentale per l'informazione al cittadino su questo tipo di scompenso e sull'esigenza di seguire rigorosi protocolli di screening - si legge nel messaggio del Presidente Casellati a Porzia De Nuzzo e Loreto Gesualdo, rispettivamente presidenti dell'Associazione italiana scompensi cardiaci e della Fondazione italiana del rene -. Al contempo, è essenziale investire sulla formazione del personale sanitario e sulla ricerca scientifica per rafforzare la capacità di prevenzione e risposta del Sistema sanitario a fronte del progressivo invecchiamento della popolazione nazionale. Sono certa - aggiunge il Presidente del Senato - che la Sanità italiana saprà contribuire a tali obiettivi con grande consapevolezza, facendo tesoro del lavoro strategico svolto dalle vostre Associazioni accanto a medici e pazienti". (ANSA).