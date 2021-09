Draghi, su incidenti lavoro pene immediate e più severe

ROMA, 29 SET - "Pene più severe e immediate, collaborazione all'interno dell'azienda per individuare precocemente le debolezze in tema di sicurezza lavoro". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo aver ricordato la "strage" di morti sul lavoro e aver citato le parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi perché "chi è sul campo avverta immediatamente se ci sono debolezze". (ANSA).