Comunali: Berlusconi, Bologna merita altro, serve ricambio

BOLOGNA, 29 SET - Bologna una "città bellissima, colta, operosa, che merita ben di più della stagnazione alla quale l'hanno condannata tanti anni di giunte di sinistra. Con la sola eccezione dei cinque anni di Giorgio Guazzaloca, è dal 1945 che Bologna è guidata ininterrottamente prima dal Pci e poi dai suoi eredi. Una simile mancanza di ricambio non è una buona cosa per la democrazia, non farebbe bene a nessuna città e a nessuna classe dirigente". Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, in una lettera ai cittadini di Bologna in vista del voto amministrativo di domenica e lunedì, con un appello a votare il candidato Fabio Battistini e la lista di Fi. "Anche se a Bologna si vive bene grazie all'operosità e al senso civico dei bolognesi - scrive - la vostra città meriterebbe ben altro". Berlusconi sottolinea la necessità di investimenti per la viabilità, la riqualificazione di aree abbandonate, campus universitari. Forza Italia, aggiunge, a Bologna "si è profondamente rinnovata e anche per questo merita fiducia. È la casa dei liberali, dei cristiani, dei moderati, che non possono certo riconoscersi nella sinistra. Il Pd e i partiti che lo sostengono hanno scelto un candidato fortemente ideologico, hanno dato vita a una coalizione che è spostata verso l'estrema sinistra e che ha un accordo organico con i Cinque Stelle. La partita di Bologna è molto difficile" ma "proprio per questo può vincerla solo un centro forte come quello che noi rappresentiamo, alleato della destra democratica, portando volti nuovi e idee nuove alla guida della città". (ANSA).