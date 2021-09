Energia: Fico,rincari bollette non per transizione ecologica

ROMA, 29 SET - "Ancora in questi giorni, dinanzi ai rincari delle bollette energetiche, c'è chi punta il dito contro la transizione ecologica. Non possiamo far passare questo messaggio". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo in videoconferenza alla Tavola rotonda dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sul tema "Il diritto a un ambiente sicuro e sano". "Certo, è chiaro che la transizione ecologica avrà costi di adattamento per il sistema produttivo, determinando in alcuni settori temporanei svantaggi competitivi rispetto a imprese straniere che seguono standard ambientali, sociali ed energetici meno rigorosi. Ma sono costi modesti - ammonisce - rispetto ai benefici a medio e lungo termine per la collettività e per lo stesso sistema produttivo: la riduzione della "bolletta energetica"; l'eliminazione dei gravi problemi allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati connessi; lo sviluppo di tecnologie innovative, di investimenti verdi e di nuovi lavori di qualità. Dobbiamo spiegare di più ai cittadini le molteplici implicazioni di un ambiente sicuro e sano e di un approccio integrale, invitandoli a modificare in modo responsabile i propri stili di vita, i comportamenti quotidiani". (ANSA).