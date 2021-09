Conte, fermo "no" M5S se con riforma catasto nuove tasse

ROMA, 29 SET - "Sulla riforma del catasto la posizione del M5S è molto chiara: nel periodo più duro della nostra storia dal dopoguerra a oggi noi non solo non abbiamo alzate le tasse ma le abbiamo abbassate. Se c'è da digitalizzare la Pa è chiaro che bisognerà farlo anche con il catasto ma, se questa digitalizzazioni implica un aumento delle tasse sulla casa il M5S, con me alla guida, dice fermamente no". Lo dice il leader M5S Giuseppe Conte a "oggi è un altro giorno", su RaiUno. "Chiediamo a Draghi di rispristinare il cashback, che consente pagamenti sicuri, porta alla digitalizzazione e fa riemergere l'economia sommersa", aggiunge. (ANSA).