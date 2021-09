Brugnaro, ho visto Renzi, stiamo costruendo un'alternativa

REGGIO CALABRIA, 29 SET - "Io con Matteo Renzi ci parlo da sempre, come parlo anche con tanti altri per la verità". Il sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia Luigi Brugnaro lo ha affermato oggi a Reggio Calabria a margine di un incontro elettorale per le regionali del 3 e 4 ottobre. "Noi - ha aggiunto - stiamo costruendo un'alternativa in Italia che possa essere aperta a tanti. Ho visto anche Conte. Sono incontri non pubblici o davanti ai giornalisti, ma non sono segreti. Lo facciamo continuamente, lo facciamo con i sindacati di categoria. Noi vogliamo ricostruire una grande forza legata al lavoro perché dobbiamo dare un lavoro concreto ai giovani". Il sindaco di Venezia chiarisce però che il rapporto con Renzi non è un mossa contro Forza Italia e replica all'accusa di stare preparando "un funerale politico a Berlusconi". "Il 'funerale' non si fa a nessuno - dice - Anzi facciamo gli auguri al presidente che ha compiuto 85 anni e che ha l'età di mio papà. Noi non abbiamo mai fatto nulla contro nessuno. Io voglio raccontare le nostre idee. Vogliamo vedere se riusciamo a trovare i punti di convergenza per cose concrete da fare. Questo è un appello veramente a tutti. Lo dico con il cuore. Io non ho mai avuto una tessera politica. Se ci sono persone di buona volontà che credono, anche dopo queste elezioni, che possiamo insieme creare un movimento civico, questo è importante per i giovani. Dobbiamo dare un grande rilancio, un grande rinascimento al Paese. Dobbiamo essere aperti a tutti, e l'invito è rivolto a tutti". (ANSA).