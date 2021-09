Industria: Istat, prezzi produzione agosto +11,6% anno

ROMA, 29 SET - Ad agosto 2021 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dello 0,5% su base mensile e dell'11,6% su base annua. Lo rileva l'Istat. Nel mese i prezzi alla produzione delle costruzioni per "Edifici residenziali e non residenziali" crescono dello 0,4% su base mensile e del 5,3% su base annua. Gli aumenti tendenziali più marcati interessano coke e prodotti petroliferi raffinati (+30,0% mercato interno, +47,1% area non euro). Nei primi otto mesi dell'anno si registra un aumento dei prezzi alla produzione dell'industria del 6,2% rispetto allo stesso periodo del 2020. (ANSA).