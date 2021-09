Quirinale:Renzi,no a nomi ora, chi entra Papa esce cardinale

ROMA, 29 SET - "Chi entra Papa esce cardinale come nel conclave, fino a fine gennaio non si tira fuori un nome e chi lo tira fuori rischia di non fare un buon servizio. Anche l'ultima volta il nome di Mattarella fu tenuto nascosto fino all'ultima settimana. Io suggerirei di evitare di parlare di nomi". Così il leader Iv Matteo Renzi intervistato a Studio 24 su Rainews 24. (ANSA).