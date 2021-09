Lega: Salvini, con Giorgetti la vediamo allo stesso modo

ROMA, 29 SET - Matteo Salvini liquida come "un'invenzione" le spaccatura con Giancarlo Giorgetti. "Da trent'anni siamo qua, mentre i giornali si occupano di ipotetiche spaccature noi insieme stiamo cercando ad esempio di non tornare alla legge Fornero, non far ripiombare milioni di lavoratori in quella gabbia che porterebbe la soglia da 62 a 67 anni":lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a Radio anch'io su Radio 1. A chi gli domanda se con il ministro dello Sviluppo economico la vedano allo stesso modo sul futuro dell'Italia, Salvini ha replicato: "Assolutamente sì". (ANSA).