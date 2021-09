Alitalia: Orlando, pronta norma su ammortizzatori sociali

BENEVENTO, 28 SET - "La trattativa per Alitalia la conduce Ita, la norma sugli ammortizzatori sociali è pronta e la sottoporremo all'incontro con i sindacati". Lo ha detto il ministro Andrea Orlando. Nel frattempo i commissari straordinari di Alitalia, in una lettera inviata ai Ministeri del Lavoro, dello Sviluppo economico, dell'Economia e delle Infrastrutture, chiedono di prolungare la cassa integrazione per i lavoratori Alitalia per più di un anno, legandone la durata al piano industriale di Ita. "Riteniamo opportuno e doveroso segnalare a codesti Ministeri l'opportunità di valutare la percorribilità di una estensione dell'ammortizzatore sociale oltre i 12 mesi consentiti", spiegano i commissari, proponendo di "legare la durata della prossima cigs alla durata del piano industriale di Ita". (ANSA).