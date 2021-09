Ispezione Anac e Gdf in Arsenale militare Taranto

ROMA, 28 SET - L'Anac e il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza di Roma hanno compiuto un'ispezione presso l'Arsenale Militare di Taranto. Al centro il bando, e i relativi contratti, per l'ammodernamento della nave San Marco della Marina Militare. Secondo quanto emerso dall'istruttoria ancora in corso, il consorzio di aziende che si è aggiudicato i lavori si configurerebbe come una struttura stabile a supporto dell'Arsenale, e l'Anac ipotizza la violazione dei principi di concorrenza, par condicio e non discriminazione. (ANSA).