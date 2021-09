Calenda, rispetto Giorgetti come avversario

MILANO, 28 SET - A Giancarlo Giorgetti "ho mandato un messaggio. Con lui, che fa il ministro dove ero stato io, ci si sente e ci si parla come è normale che sia, stiamo al governo tutti insieme". Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco a Roma, Carlo Calenda, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se ha sentito il ministro della Lega per ringraziarlo delle sue parole, a margine di un evento a Milano a sostegno della candidatura di Beppe Sala. "Da avversario rispetto Giorgetti come avversario - ha continuato - mentre penso che Salvini sia una persona che non stimo e molto poco affidabile. Giorgetti sta cercando di portare la Lega su un percorso che potrebbe essere un percorso di governo che in questo momento con Salvini non si vede - ha aggiunto -, visto che ogni giorno dice una fesseria diversa. Credo che Salvini sia un confusionario e anche come avversari abbiamo bisogno di un centrodestra moderno ed europeista e credo che Giorgetti sia un buon riferimento". (ANSA).