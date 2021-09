Expo 2030:Raggi,Daje! A Roma si può fare tutto e meglio

ROMA, 28 SET - "Daje!!! Roma è ufficialmente candidata ad ospitare l'Expo del 2030. Si tratta di uno dei più importanti eventi internazionali. Per Roma si tratta di un particolare motivo di orgoglio perché supera il racconto di una città dove non si possono fare le cose, anzi è la dimostrazione che a Roma si può fare tutto e anche meglio. Ringrazio Draghi e Di Maio". Così la sindaca Virginia Raggi in un post su Fb. (ANSA).