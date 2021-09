Vaccini: Ordine Ancona pronto ad agire per medico no vax

ANCONA, 28 SET - L'Ordine dei Medici della provincia di Ancona è pronto ad agire nei confronti del dirigente medico contrario al vaccino anti covid dell'ospedale regionale di Torrette, apparso incappucciato nella trasmissione Carta bianca, di Rai 3, condotta da Bianca Berlinguer. "Sono stato messo al corrente della vicenda, visionerò il video relativo a quella trasmissione e ascolterò ciò che il collega ha detto - annuncia il presidente dell'Ordine anconetano Fulvio Borromei, sulle pagine locali del Resto del Carlino -. Il suo caso così come quello di altri rappresentanti della categoria, verrà analizzato con la massima attenzione. Voglio rassicurare tutti, andremo fino in fondo, la legge verrà rispettata". Il medico era stato intervistato, con felpa, cappuccio in testa, ripreso di schiena e la voce modificata, scatenando la reazione indignata di Massimo Galli, responsabile del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. L'intervista era stata fatta nella sede del sindacati degli infermieri Laisa fondato da Enzo Palladino, un infermiere, sempre dell'ospedale di Torrette, volto noto della galassia no vax. Secondo Borromei, nei prossimi giorni si riunirà "una commissione specifica dell'ordine per fare il punto su una serie di casi, tra cui quello del medico di Torrette. In quella occasione, essendo un organo ufficiale, adotteremo le misure necessarie, caso per caso", conclude il presidente dell'Ordine dei Medici di Ancona, sottolineando che "è molto delicato" analizzare i vari casi, ma che "nulla verrà lasciato al caso, faremo chiarezza". Secondo fonti dell'azienda Ospedali Riuniti di Ancona, interpellate dall'ANSA, il dirigente sarebbe al momento l'unico medico non vaccinato, mentre ci sono una decina di altri operatori sanitari (infermieri, oss, ausiliari), sospesi. Per il dirigente, spiegano le stesse fonti, "verranno seguite le procedure di legge", dopo la decisione dell'Ordine professionale. Poco meno di 20 invece le sospensioni dal lavoro senza retribuzione nella provincia di Ancona. (ANSA).