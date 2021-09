R.cittadinanza: Conte, va migliorato e perfezionato

ROMA, 28 SET - "Il M5s è responsabile, sa che questa misura va migliorata, perfezionata. In Germania per riformare i centri dell'impiego ci hanno messo dieci anni. Noi dopo uno stiamo già lavorando per migliorare l'incrocio fra domanda e offerta, e soprattutto non tolleriamo che ci siano abusi. Però, anche se scopriamo un falso invalido su centomila non togliamo le pensioni di invalidità...". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Mattino Cinque su Canale 5, parlando del Reddito di cittadinanza. "Come sempre accade il sistema in Italia è molto farraginoso nella filiera amministrativa, abbiamo l'Anpal, i centri dell'impiego regionali - ha aggiunto Conte commentando le criticità evidenziate dal rapporto della Caritas -: le Regioni hanno avuto soldi e dovrebbero fare uno sforzo in più. Anche i Comuni possono fare molto di più, alcuni sindaci offrono progetti utili per la collettività che danno dignità sociale al percettore di reddito di cittadinanza, e altri che sono restii". (ANSA).