Covid: Marche, 26 postivi in 24ore, invariati ricoveri (76)

ANCONA, 27 SET - Sono 26 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche nelle ultime 24ore per un'incidenza su 100mila abitanti che resta intorno ai 34 (34,10). Intanto il numero di ricoveri è rimasto invariato (76) e nessun decesso si è verificato nell'ultima giornata con il totale che rimane 3.072. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Come di consueto basso il numero di tamponi riportato il lunedì: 1.059 in totale di cui 532 nel percorso diagnostico di screening (4,9% di positivi) e 527 nel percorso guariti; a questi si sommano 238 test antigenici (5 positivi). Dei 26 casi, sono 13 quelli riguardanti al provincia di Pesaro Urbino, sei quella di Ancona e tre il fermano mentre altri quattro sono relativi a persone provenienti da fuori regione. Quattro le persone con sintomi; i casi comprendono sei contatti stretti di positivi, sette contatti domestici, due in setting lavorativo, uno in ambiente di vita o socialità; su altri quattro casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. Il quadro ricoveri evidenzia un dato stabile per i degenti in terapia intensiva (21), un aumento di quelli in semintensiva (21) e una diminuzione dei ricoverati non intensivi (34). Gli ospiti di strutture territoriali sono 46 e due in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi (isolati più ricoverati) scende a 2.654 (-8), le quarantene per contatto con positivi a 3.737 (-235). I guariti/dimessi sono 107.917 (+34). (ANSA).