Mattarella, importante avere segnali ripresa per Paese

ROMA, 27 SET - "Avete sottolineato di aver reso onore alla maglia italiana: lo confermo e ve ne ringrazio, come per il significato che avete attribuito alle vostre vittorie. Per il Paese in ripresa avere segnali di ripresa dopo la pandemia è di grande importanza". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale la Nazionale italiana di pallavolo femminile e maschile di rientro dal Campionato europeo. (ANSA).